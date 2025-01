Quer abrir uma franquia em 2025? Veja setores em alta para investir

Ano novo, novos projetos! Se você está pensando em abrir seu próprio negócio em 2025, o setor de franquias traz oportunidades em diferentes segmentos.

Segmento registrou aumento de receita. No terceiro trimestre, o setor teve crescimento de 12,1% em sua receita, comparado a igual período do ano passado, segundo informou a ABF (Associação Brasileira de Franchising), atingindo R$ 62,676 bilhões de faturamento no período. Em 12 meses, a variação foi de 14,4%, passando de R$ 231,584 bilhões para R$ 264,874 bilhões.

A pedido do UOL, especialistas apontam tendências e setores que prometem crescimento expressivo no ano que vem. Confira as principais áreas para considerar, apontadas por Rodrigo Abreu, diretor de marketing e comunicação da ABF, e Marcelo Cherto, CEO do Grupo Cherto.