Eles vendem sandália sustentável com palmilha de cortiça e faturam R$ 1 mi

A Le Cork foi criada em 2022, após pesquisa e desenvolvimento de um protótipo. O investimento no negócio foi de R$ 200 mil. "Começamos vendendo para familiares e amigos e depois em nossas lojas. Nosso crescimento tem sido orgânico desde então", afirma Tucci, que é diretor de finanças e operações da empresa.

Como as sandálias são feitas

Guilherme Reis, um dos fundadores da Le Cork, mostra a cortiça que importa de Portugal Imagem: Divulgação

O processo produtivo é binacional. Tucci diz que a principal matéria-prima é a cortiça extraída da árvore do sobreiro, um "parente do carvalho". "O sobreiro é uma árvore de porte médio, com uma copa ampla, que pode atingir os 25 metros de altura. A sua casca é a cortiça, um produto natural com propriedades únicas, como ser leve, impermeável, elástica, isolante térmico e acústico, além de ser 100% renovável", afirma.

Portugal é o primeiro produtor de cortiça do mundo. "Nossa cortiça é extraída pela primeira vez após 25 anos do plantio do sobreiro. Após nove anos do primeiro descortiçamento, uma nova cortiça se regenera permitindo assim uma nova extração.