Amigos de infância abrem hamburgueria, ampliam o negócio e faturam R$ 12 mi

"O Club Salt é um aplicativo de benefício que, além de proporcionar vantagens exclusivas para os moradores e frequentadores da região, também busca valorizar e fortalecer o comércio local", diz Antonelli. A mensalidade é de R$ 24,90. Entre os parceiros, estão cerca de 20 marcas, como academias, escola de idiomas, lojas e clínicas.

Em 2023, o Grupo Salt faturou R$ 12 milhões. Somente o Salt Burger teve faturamento de R$ 3,5 milhões. O lucro foi de 15%.

Vale focar na experiência do cliente

Visão empreendedora estratégica. "Antonelli tem uma visão empreendedora estratégica de mercado muito forte, tem sido capaz de transformar o seu negócio em outros negócios sólidos. Ele aproveitou o público da cafeteria para a sua hamburgueria. Agarrou a oportunidade. É um líder nato", diz Luiz Mauro Fernandes, consultor de negócios do Sebrae-SP.

'Booms' do mercado. Para o consultor, Antonelli soube aproveitar os 'booms' do mercado: hamburgueria artesanal, pizzaria e beach club. "Cada vez mais, as empresas têm buscado diversificar o negócio, e ele aproveitou as tendências do momento", afirma.

A diversificação traz desafios. Fernandes diz, no entanto, que quem tem múltiplos negócios —e com suas características próprias— enfrenta o desafio de uma gestão eficiente em cada um deles. "É crucial que cada uma das empresas receba a atenção necessária, para manter a qualidade tanto do produto e do serviço quanto da experiência do cliente. Essa qualidade pode ir se diluindo com o tempo, e isso mexe com a reputação da marca", declara.