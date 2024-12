Ele abriu o Quebrada Burger na periferia de SP; hoje rede fatura R$ 6 mi

O restaurante sempre enfrentou dificuldades financeiras por falta de investimento e conhecimento em gestão. Aos 17 anos, Bonfim decidiu fazer um curso técnico em administração e aplicar o conhecimento no restaurante da família, para implementar novos processos e mudar a performance do negócio.

Em 2011, o pai precisou se afastar da cozinha para operar o joelho. Mas, antes, ele ensinou o ofício ao filho. "Aprendi a cozinhar com o meu pai quando houve a necessidade de ele se afastar para fazer uma cirurgia no joelho. Ele me ensinou todos os passos, tomei a frente e passei a tomar conta da cozinha", afirma. Tinha 18 anos e ficou seis anos no comando da cozinha.

Sempre quis trabalhar para mim, nunca pensei em ser funcionário. Sempre fui questionador e queria levar um pouco da alta gastronomia para o restaurante do meu pai, mas ele não concordava e achava que não era vendável. Então, comecei a ter problemas de relacionamento com ele. Eu queria abrir à noite, mas ele não deixava, achava perigoso. Com isso, fiquei procurando algo onde tivesse mais liberdade.

Valber Bonfim, sócio fundador do Grupo Quebrada

'Boom' de food truck no país

Em 2016, já na faculdade de gastronomia, Bonfim começou a buscar algo para investir. "Foi quando iniciou o 'boom' de food truck no Brasil", diz.