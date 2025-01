Amigas veem 'boom' no exterior e abrem loja especializada em matcha japonês

Débora é advogada. Antes de abrir o Matcha Minka, ela trabalhava em um escritório jurídico. Hoje, está focado no seu negócio.

As duas sócias são amigas desde o ensino médio. Elas tinham planos de investir juntas em algum negócio. "Já tivemos algumas ideias, mas como somos descendentes de japoneses, o matcha sempre esteve presente no nosso dia a dia. Então, em viagens ao exterior, vimos um 'boom' do matcha de qualidade lá fora. Decidimos pegar essa onda e trazer o produto para o Brasil", declara.

As sócias têm planos de expansão para a marca. "Entretanto, o objetivo agora é fazer com que a unidade da Liberdade cresça cada vez mais e ganhe mais visibilidade. Com esse crescimento, a ideia é abrir o Matcha Minka em novos locais por São Paulo", afirma Débora. Elas também participam de feiras asiáticas para tornar o produto mais conhecido.

Localização é ponto alto e de atenção

O fato de as sócias serem amigas pode facilitar a condução do negócio. É o que diz Eduardo Galvão, consultor de negócios do Sebrae-SP. "Outra característica é o comportamento empreendedor das duas. Elas buscaram oportunidades e apostaram no diferencial do negócio", afirma.

Produto combina a tradição e a cultura japonesa com produtos saudáveis. "O matcha tem esse apelo de saúde e bem-estar. A marca deve, portanto, explorar esse fator para atrair o público que busca por produtos saudáveis. Nas redes sociais, elas já fazem vídeos educando sobre o produto, ensinando as pessoas como consumir o matcha", afirma.