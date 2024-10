Concurso dos Correios 2024: como se inscrever e o que diz o edital

Para os candidatos de nível médio, o concurso prevê apenas uma prova, objetiva. Já para os candidatos de nível superior serão dois testes: um objetivo e outro discursivo. As provas estão programadas para acontecer no dia 15 de dezembro.

Parte das vagas é voltada para ações afirmativas. 30% estão reservadas para pessoas negras e indígenas e 10% para pessoas com deficiência.

Além do salário, os candidatos têm direito a benefícios. Um deles é o de vale-alimentação/refeição, de R$ 1.400,00, além de possibilidade de adesão a plano de saúde e previdência complementar.

Como se inscrever no concurso dos Correios?

As inscrições serão abertas nesta quinta-feira (10). O processo é todo feito pela internet, no site do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), banca escolhida para realização do concurso, e poderá ser feito até o dia 28 de outubro. Clique aqui para acessar a página.

Para se inscrever, é necessário pagar uma taxa. O valor é de R$ 39,80 para candidatos do nível médio e R$ 42,00 para o nível superior. Há a possibilidade de pedir isenção da taxa em casos específicos, como o de candidatos cadastrados no CadÚnico.