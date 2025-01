Concurso dos Correios: veja como acessar resultado preliminar para carteiro

São 3.099 vagas destinadas ao cargo de agente de Correios (carteiro), voltadas para candidatos com ensino médio completo. A remuneração inicial é de R$ 2.429,26, com uma carga horária de 44 horas semanais. As provas foram aplicadas no dia 15 de dezembro.

Resultado para o nível superior será divulgado em 24 de janeiro. Na mesma data, para o cargo de analista de Correios, será divulgado o gabarito definitivo.

412 vagas são para cargos de nível superior, que incluem advogados, analistas de sistemas, arquivistas, assistentes sociais e engenheiros. A remuneração inicial para esses cargos é de R$ 6.872,48, também com 44 horas semanais.

Parte das vagas é voltada para ações afirmativas. 30% estão reservadas para pessoas negras e indígenas e 10% para pessoas com deficiência.

Além do salário, os candidatos têm direito a benefícios. Um deles é o de vale-alimentação/refeição, de R$ 1.400,00, além de possibilidade de adesão a plano de saúde e previdência complementar.