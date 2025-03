MP, Brigada Militar, Exército e outros órgãos: concursos têm 18 mil vagas

CRMV-ES (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo) - Vagas: 90 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.175,12 até R$ 5.241,33 / Inscrições: até 22/4 / Mais informações aqui

Câmara de Morrinhos (GO) - Vagas: 114 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.517,35 até R$ 5.123,06 / Inscrições: até 26/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Álvares Machado (SP) - Vagas: 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 1.250,61 até R$ 5.075,92 / Inscrições: até 30/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.070,69 / Inscrições: até 3/4 / Mais informações aqui

Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) - Vagas: 100 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.012,25 / Inscrições: até 22/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Iaciara (GO) - Vagas: 686 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.422 até R$ 5.000 / Inscrições: até 28/3 / Mais informações aqui