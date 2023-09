5º lote da restituição do IRPF 2023: quando será liberada consulta e pago?

Após o pagamento do quarto lote de restituições do Imposto de Renda, na última quinta-feira (31), a Receita Federal agora se prepara para a quinta rodada de repasses. A consulta dos contemplados no quinto lote deve ser aberta uma semana antes do pagamento, no dia 22 de setembro.

Quem está incluso no quinto lote?

Para saber se ainda vão receber a restituição do Imposto de Renda 2023, os contribuintes podem conferir o status do pagamento no site da Receita Federal, acessando o endereço: https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/