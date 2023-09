5º lote da restituição do IRPF: quando será liberada consulta e pago?

A Receita Federal, após o pagamento do quarto lote de restituições do Imposto de Renda na última quinta-feira (31), está se preparando para a quinta e última rodada de repasses deste ano. A consulta para verificar se você está incluso no quinto lote estará disponível a partir de 22 de setembro.

Quem está incluso no quinto lote?

Para verificar se você tem direito à restituição do Imposto de Renda 2023, os contribuintes podem acessar o site oficial da Receita Federal pelo endereço: https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/