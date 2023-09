Tabela e datas da Restituição do Imposto de Renda: veja calendário completo

No último dia 31, o quarto lote de restituições do Imposto de Renda foi pago pela Receita Federal, e agora a instituição se prepara para liberar o quinto lote. Os contribuintes poderão consultar se estão entre os beneficiários a partir do dia 22 de setembro, uma semana antes da data prevista para o pagamento.

Para verificar se você está incluso no quinto lote de restituições, basta acessar o site oficial da Receita Federal no endereço: https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/. Caso a consulta indique "em fila de restituição", há uma alta probabilidade de que você receba o valor devido em setembro, já que o 5º lote é o último das restituições do IRPF em 2023.

Além disso, os contribuintes têm a opção de realizar uma consulta abrangente sobre a situação de sua declaração e verificar a existência de pendências. Essa verificação pode ser efetuada através do extrato de processamento disponível no sistema e-CAC, que também fornecerá informações sobre a natureza da pendência e possíveis incorreções.