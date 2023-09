Tabela e datas da restituição do Imposto de Renda: veja calendário completo

Após a conclusão do pagamento do quarto lote de restituições do Imposto de Renda no último dia 31, a Receita Federal se encontra em preparação para a quinta e última fase de repasses deste ano. A oportunidade de consultar se você está incluso no quinto lote estará disponível com uma semana de antecedência, a partir de 22 de setembro.

Inclusão no quinto lote

Para averiguar se você está entre os contemplados para receber a restituição do Imposto de Renda 2023, os contribuintes podem conferir o status de pagamento no site oficial da Receita Federal, acessando o seguinte link: https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/