Tabela e datas da Restituição do Imposto de Renda: veja calendário completo

Após a conclusão do quarto lote de restituições do Imposto de Renda, a Receita Federal se prepara para iniciar a quinta rodada de repasses. A partir do próximo dia 22 de setembro, os contribuintes poderão consultar se estão contemplados no quinto lote, visitando o site oficial da Receita Federal (https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/).

Para saber se ainda têm direito à restituição do Imposto de Renda 2023, os contribuintes devem verificar o status do pagamento. Caso a consulta apresente o status "em fila de restituição", é altamente provável que o valor seja liberado no mês de setembro, uma vez que o 5º lote é o último em 2023.

Adicionalmente, os contribuintes têm a opção de realizar uma consulta completa sobre a situação da declaração, verificando eventuais pendências por meio do extrato de processamento no sistema e-CAC.