Imposto de Renda 2024: Como fazer declaração de parente falecido

Existem três tipos de declaração de espólio que devem ser providenciadas, dependendo da fase em que se encontra o processo de inventário. Todos utilizam o mesmo programa de preenchimento da declaração do Imposto de Renda das pessoas vivas.

Declaração Inicial de Espóli o: elaborada no ano subsequente ao falecimento do contribuinte. Assim, se o falecimento ocorreu em 2023, a declaração inicial em nome do espólio deve ser preparada no IR 2024.

: elaborada a partir do ano subsequente ao da declaração inicial, até o ano anterior à decisão judicial sobre a partilha. Devido a processos prolongados, é necessário fazer a declaração anualmente até a sua conclusão. Declaração Final de Espólio: elaborada quando a decisão judicial da partilha é efetivada, sendo então obrigatória a entrega da declaração final de espólio.

Declaração de quem faleceu em 2024 é semelhante a de pessoa viva

Caso o falecimento tenha ocorrido nos primeiros meses de 2024, a declaração do Imposto de Renda deve ser feita conforme o procedimento padrão para uma pessoa viva. Apenas no ano seguinte, no IR 2025, a Declaração Inicial de Espólio deve ser providenciada.

Procedimento para declaração inicial e intermediária de espólio

Durante o preenchimento da Declaração Inicial e Intermediária de Espólio, o inventariante deve seguir atentamente o processo dentro do programa de preenchimento do IR 2024. O preenchimento é similar ao da declaração de uma pessoa viva, com a ressalva de selecionar o código "81 - Espólio" na ficha de "Identificação".