Imposto de Renda 2024: Posso lançar as despesas com a creche do meu filho?

Veja a seguir o que pode e que não pode ser declarado como gasto de educação e os valores permitidos por pessoa. As regras valem tanto para despesas no Brasil como em ensino no exterior.

O que pode ser abatido do IR

Podem ser deduzidos os gastos com a matrícula e as mensalidades da creche, escola ou faculdade, seja ela no Brasil ou no exterior. O limite é de R$ 3.561,50 no ano por pessoa (contribuinte, dependente ou alimentando).

Desta forma, se você faz um curso de pós-graduação e seu filho já está em idade escolar, poderá abater os gastos dos dois com educação na declaração, ou seja, até R$ 7.123. O valor excedente deve ser lançado no campo "parcela não dedutível".

Entre as instituições de ensino aceitas estão as de educação infantil (creche e pré-escola), de ensino fundamental, médio ou superior (graduação, mestrado, doutorado e especialização) e também escolas de curso técnico ou profissionalizante.

Escola de inglês, de dança, cursinho e academia não valem

As despesas com mensalidades de escolas de língua estrangeira, cursos de dança, música, academias ou cursinhos pré-vestibulares não são aceitas para dedução do Imposto de Renda.