Imposto de Renda 2024: desempregado é obrigado a fazer declaração?

Para acessar o extrato do FGTS, o jeito mais simples é usar o Aplicativo FGTS para celular. Siga as orientações do site da Caixa para baixar e ter acesso ao aplicativo.

Da mesma forma, o extrato do seguro-desemprego pode ser obtido por meio do Aplicativo Caixa Trabalhador.

Os extratos do FGTS e do seguro-desemprego são importantes para você informar corretamente os valores recebidos na declaração do IR 2022. Eles devem ser informados na ficha de "Rendimentos isentos" da declaração. Veja abaixo como fazer.

Como declarar o saque do FGTS

Localize a ficha de "Rendimentos isentos" no menu da declaração, clique em "Novo". No "Tipo do Rendimento" escolha o código "04-Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS".

Em seguida, selecione o "beneficiário", que pode ser o "titular", se a conta do FGTS for sua, ou "dependente", caso um dos seus dependentes tenha sacado o FGTS dele.