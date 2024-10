Receita abre hoje consulta ao 1º lote residual de restituição do IR

A Receita Federal abre nesta quinta-feira (24) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda. Valores serão pagos a quem caiu na malha fina em anos passados e acertaram as contas com o Leão. A consulta está disponível no site do Fisco, e o dinheiro será depositado na conta dos contribuintes em 31 de outubro.

Clique aqui para saber se você está entre os contemplados

Quem recebe

Consulta estará disponível a partir das 10h. O crédito bancário das 264.602 restituições tem valor total de R$ 700 milhões. Desse total, R$ 373.499.468,54 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, o que corresponde a 6.416 restituições para idosos acima de 80 anos, 46.689 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, 5.219 para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 14.661 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.