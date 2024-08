4º lote do Imposto de Renda: veja data de pagamento da restituição

O pagamento da restituição será feito na conta bancária informada na declaração. Caso o crédito não seja efetuado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB.

Há alternativas se o valor não for resgatado em um ano. Se isto acontecer, o contribuinte pode solicitar a restituição não resgatada através do Portal e-CAC, acessando o menu "Declarações e Demonstrativos" e selecionando "Meu Imposto de Renda".

Quem recebe no quarto lote?

O crédito bancário será feito para 5.347.441 restituições. O valor total de depósitos é de R$ 6.873.633.906,45. Desse total, R$ 469.100.307,42 são para contribuintes que possuem prioridade legal, sendo 15.077 restituições para idosos acima de 80 anos, 84.659 para contribuintes entre 60 e 79 anos, 7.168 para quem tem alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, 27.372 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Também serão pagas 261.019 restituições a contribuintes que não possuem prioridade legal. Estas pessoas receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. Foram contempladas ainda 4.904.908 restituições destinadas a contribuintes não prioritários. Por fim, foram incluídas no lote 47.238 restituições de contribuintes priorizados em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul (RS).