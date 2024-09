Lula pediu estudos para isentar IR a quem recebe até R$ 5.000, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou nesta quinta-feira (12) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encomendou estudos para garantir a isenção da cobrança de IR (Imposto de Renda) daqueles que recebem até R$ 5.000 em 2026. A declaração reforça o compromisso com uma promessa de campanha do presidente.

O que aconteceu

Haddad anunciou estudos para isentar o IR a quem recebe até R$ 5.000. Ela revela que o Ministério da Fazenda calculou, a pedido de Lula, alternativas para a isenção chegar ao valor até 2026, último ano do terceiro mandado do presidente. "Nós apresentamos para ele alguns cenários", contou durante participação no programa "Bom Dia, Ministro".

Ele disse não poder antecipar as possibilidades levadas ao presidente "Só posso falar quando ele validar um dos cenários, que é uma proposta oficial do governo federal", declarou. Na avaliação de Haddad, Lula deve "bater um martelo" sobre o assunto "em algum momento do futuro próximo".