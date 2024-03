Imposto de Renda 2024: Veja como declarar dinheiro na poupança

A Receita Federal criou um "atalho" para informar os rendimentos a partir da ficha de "Bens e Direitos". Após informar os saldos da aplicação em 2022 e 2023, você encontrará logo abaixo o botão "rendimentos". Clique nele e o programa irá abrir automaticamente uma janela na ficha de "rendimentos isentos".

Outro caminho é acessar a ficha de "rendimentos isentos e não tributáveis" pelo menu do lado esquerdo da tela do programa. Se optar por esse caminho, clique em "Novo". Em seguida, selecione em "tipo de rendimento" o código "12-Rendimentos de caderneta de poupança".

Informe se a poupança é sua (titular da declaração) ou de um de seus dependentes.

No campo "CNPJ da fonte pagadora" coloque o CNPJ do banco onde a conta foi aberta. Da mesma forma, informe o nome do banco no campo "nome da fonte pagadora". Em seguida, no campo "valor" informe o total de rendimentos da poupança em 2023, conforme consta no informe de rendimentos fornecido pelo banco. Clique em "OK" para concluir o preenchimento.