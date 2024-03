IR 2024: O que é declaração pré-preenchida, como fazer e quais as vantagens

Outra novidade é que ela traz mais dados pré-preenchidos do que no ano passado. Entre as informações que constam dela, estão bens, salários e pagamentos do contribuinte.

Entre as fontes que passam os dados do contribuinte para o Fisco, estão empresas, bancos, INSS, planos de saúde, médicos, hospitais e imobiliárias. Informações como identificação, dependentes, salários ou aposentadoria recebidos, despesas com saúde e rendimentos de aplicações são preenchidas automaticamente. Veja outros dados incluídos na declaração:

Dados sobre imóveis adquiridos, informados por ofícios de notas. Segundo a Receita, a aquisição vai aparecer como um novo bem, com uma descrição contendo endereço, vendedor e valor da compra.

Doações efetuadas, declaradas por instituições financeiras.

Saldos em criptoativos, informados pelas Exchanges, empresas que fazem intermediação de compra e venda de ativos digitais, como o bitcoin.

Atualização dos saldos de contas correntes e fundos de investimentos em 31/12/2023, para ativos que já haviam sido informados no IR 2023.

Inclusão de contas bancárias ou fundos de investimentos novos ou que não haviam sido informados no IR 2023.

Rendimentos de restituições recebidas ao longo do ano.

Tire as principais dúvidas sobre a declaração pré-preenchida

1) Qual a diferença entre a declaração pré-preenchida e a importação de dados do ano anterior?

A importação de dados é um recurso que existe há anos e permite ao contribuinte não partir do zero, mas de um ponto inicial: as informações que preencheu na declaração do ano anterior.