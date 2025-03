Imposto de Renda 2025: Como investir pensando em ter isenção no IR

Quem tem PGBL e quer abater imposto precisa contribuir também com a Previdência Social. A explicação é do diretor tributário Welinton Mota. "Além de fazer uma poupança para aposentadoria com o PGBL, os pagamentos são dedutíveis do IR, tanto mensal (exceto para autônomos sem vínculo de emprego) como anual. Mas é obrigatório contribuir com a Previdência Social", explica o especialista.

O imposto do PGBL será pago no resgate. Esse benefício do PGBL se limita ao tempo de acumulação - ou seja, antes de retirar o dinheiro. Ao sacar os valores da Previdência PGBL, o imposto será cobrado no resgate e o IR irá incidir sobre o total acumulado, que é a soma das contribuições (depósitos), e sobre os rendimentos.

Na Previdência Privada VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), o imposto pago no resgate incide apenas sobre os rendimentos, e não sobre o total acumulado. Nesta opção de previdência, o imposto sobre as contribuições já é pago ao longo dos anos. Por isso, na hora de sacar, a cobrança incide só sobre os rendimentos. Este tipo de investimento é recomendado para quem faz a declaração simplificada ou já usa o limite de 12% de deduções.

No plano PGBL as contribuições realizadas pelos participantes são dedutíveis do imposto de renda, mas os benefícios futuros serão tributados. Já nos planos VGBL, as contribuições não são dedutíveis do imposto de renda, mas os benefícios futuros são isentos de imposto de renda Carolina Bohnert, especialista em investimentos e sócia da The Hill Capital

Tempo de investimento

Investimentos de longo prazo têm alíquota reduzida de impostos. Por isso é importante conhecer seus objetivos com os investimentos e quais são seus planos de vida, para saber em quanto tempo será preciso resgatar aquele investimento.