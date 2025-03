O que lançar na ficha Bens e Direitos? E o que não precisa?

Se o bem já estava na declaração entregue em 2024, e continua de posse do contribuinte, é preciso basicamente informar o mesmo valor no campo de 2024.

No caso de imóveis, é preciso ver se foram feitas reformas ou benfeitorias que podem ser acrescidas ao valor que foi declarado no campo de 2023. No caso de aplicações financeiras, saldos bancários, etc., é provável que o valor seja diferente nos dois anos. Se o bem ainda estava sendo pago, é preciso acrescentar o total de 2024 ao valor de 2023 e lançá-lo em Situação em 31/12/2024.

Como preencher a ficha

No caso de bens adquiridos ou aplicações feitas em 2024, basta clicar em Novo e escolher entre as opções de grupo e código.

Depois, descreva o item no campo Discriminação e informe os valores pagos ou saldos no campo Situação em 31/12/2024 (o de 2023 fica em branco).

A depender do tipo de bem, pode haver mais informações sobre ele, como Localização (imóvel), Renavam (veículos).