IR: veja como declarar a compra e venda de um carro no mesmo ano

Caso exista lucro na operação, deve haver o recolhimento do Imposto de Renda com uma alíquota de 15%. O acerto de contas com o leão deve ser feito pelo programa GCAP (Programa Ganhos de Capital) 2024, disponível para download no site da Receita Federal.

Dentro do GCAP preencha os dados referentes à operação. Caso exista imposto com o pagamento ainda pendente, o próprio sistema calcula o valor de imposto devido. No sistema, encontre a ficha "Bens e Direitos Móveis", localizada no canto esquerdo da tela e preencha todos os dados solicitados.

Com a ficha completa, basta gerar um Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) com o valor que deve ser pago pelo contribuinte. Feito isso, o próprio GCAP disponibiliza um arquivo para ser importado para o programa do Imposto de Renda com a confirmação do ganho de capital.

De volta ao preenchimento da declaração, o processo será finalizado na área de "Direitos/Bens Móveis", presente na seção de Ganhos de Capital. Com a página aberta, clique no botão "Importar" e adicione o arquivo do GCAP.