Quais ações estão no seu valor máximo agora? Vai subir mais?

Sabesp (SBSP3) R$ 81,88

Banco do Brasil (BBAS3) R$ 58,75

Telefônica (VIVT3) R$ 56,46

Petrobras (PETR3) R$ 44,49

Petrobras (PETR4) R$ 42,90

Itaú (ITUB4) R$ 34,78

BB Seguridade (BBSE3) R$ 34,53

Vibra Energia (VBBR3) R$ 26,60

Tim (TIMS3) R$ 18,85

Itausa (ITSA4) R$ 10,53

Copel (CPLE6) R$ 10,41

Fonte: Elos Ayta

Das 11 ações, quatro são do setor financeiro (Itaú, Itausa, BB Seguridade e Banco do Brasil). Duas são de companhias que foram ou estão na fila da privatização (Copel e Sabesp), outras três ações são do setor de petróleo e mais um par delas é da área de telefonia (TIM e Telefônica). A Equatorial é do ramo de energia.

Por que elas subiram tanto?

A explicação depende um pouco do setor e do perfil de cada uma. Banco do Brasil, BB Seguridade e Petrobras, por exemplo, têm algo em comum: as três são estatais que sofreram uma queda forte no valor no final de 2022 e início de 2023. Depois, se recuperaram e chegaram ao pico.

Havia um medo de interferência do governo. "O mercado achava que o novo governo eleito em 2022 iria intervir nessas estatais, e isso não aconteceu. Então, as ações se recuperaram e subiram bastante ao longo do ano, também por conta do bom desempenho das três companhias", lembra Phil Soares, chefe de análise de ações da Órama.