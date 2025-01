No ano passado, um estudo do QuintoAndar, em parceria com o Datafolha, apontou que dois em cada três brasileiros (65%) já deixaram de fechar um contrato de imóvel com medo de ser um mau negócio por causa do preço. Além disso, os consumidores têm buscado novas formas de procurar imóveis, ativados pela presença de ferramentas de inteligência artificial oferecidas pelo mercado. Pensando nisso, a proptech lançou ontem (30), suas grandes apostas para 2025: uma nova ferramenta de busca, que promete oferecer uma experiência mais precisa e personalizada, e uma ferramenta de precificação, chamada 'QPreço', que pretende, a partir de dados públicos e históricos de mercado, gerar análises mais 'confiáveis' e completas de preço dos imóveis. Atualmente, o QuintoAndar está em mais de 70 cidades brasileiras. Para celebrar as novidades, a empresa promove, entre hoje (31) e domingo (2), a exposição 'Inovações para Morar', no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Com entrada gratuita, as instalações mostram como a tecnologia e os dados estão transformando a forma das pessoas buscarem seus novos imóveis. O UOL Mídia e Marketing conversou com Flávia Mussalem, diretora de marketing do QuintoAndar, que fala sobre as estratégicas de marketing para a empresa em 2025. Confira: Como foi agregar ferramentas de inteligência artificial às buscas? O que tem de grande novidade? Já temos mais de 70 filtros nas ferramentas de busca. A gente tem muita informação dentro do anúncio a respeito daquele imóvel, além de todas as fotos serem feitas por profissionais. Desta forma, a pessoa já chega na visita com um panorama muito claro do que vai ver. Assim, pensamos em como ir além nessa busca e trouxemos uma ferramenta de inteligência artificial que torna essa procura mais intuitiva, com um resultado mais preciso e mais personalizado. Agora, você poderá buscar o imóvel com outros filtros, descrevendo o que quer — e até em áudio, como se você estivesse mandando uma mensagem para um amigo. A precificação é outro ponto que atrapalha as pessoas, principalmente nas grandes cidades. Como essa nova ferramenta vai ajudar as pessoas? Segundo o estudo que fizemos com o Datafolha, 84% das pessoas que a gente entrevistou disseram não saber como obter informação adequada sobre o preço do imóvel. Esse foi o gancho para lançarmos essa ferramenta de inteligência de precificação, que gera análises a partir das transações que já tivemos na nossa plataforma, além de dados públicos e históricos de mercado. São dados muito confiáveis, abrangentes e com um jeito simples e fácil de consumir. Com isso, temos certeza que iremos conseguir que as pessoas fechem mais negócios. O lançamento das ferramentas, aliadas à exposição, é o início da estratégia de marketing para este ano? Vocês chegaram a patrocinar o BBB, em 2022, quando lançaram a última atualização da marca. Hoje ainda buscam que mais pessoas conheçam a empresa? O BBB foi uma alavanca importante para que mais pessoas conhecessem o QuintoAndar. Passamos a ser reconhecidos nacionalmente. Agora, começamos a descer no nosso funil de marcas. Gostaríamos que as pessoas não só conhecessem o QuintoAndar, mas que soubessem a fundo nossa proposta de valor e quais são os nossos diferenciais. No momento, estamos com uma campanha que fala sobre jornada e sobre liquidez, ainda mais que estamos na alta sazonalidade do mercado imobiliário, quanto todo mundo está procurando imóvel. Ao longo do ano, teremos outras iniciativas, focadas em algumas audiências, para fortalecemos o negócio. A gente quer que as pessoas fechem negócio no QuintoAndar. Teremos, por exemplo, uma frente focada em compra e venda. Temos muito espaço para crescer.