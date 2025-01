Agronomia, agroecologia e medicina veterinária são alguns dos cursos que fazem parte do Pronera, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Criado em 1998, o programa teve orçamento reduzido em 2019, quando a CPN (Comissão Pedagógica Nacional) foi extinta. Em 2023, o orçamento deixado pela gestão anterior era de R$ 5 milhões e, em 2024, o orçamento saltou para R$ 18,9 milhões.

A política pública é direcionada a jovens e adultos moradores de assentamentos criados ou reconhecidos pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), além de quilombolas, professores e educadores que exerçam atividades educacionais voltadas às famílias beneficiárias.

Para 2025, o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) informa ao UOL que a previsão orçamentária é de R$ 48,9 milhões para os cursos ofertados em parceria com as universidades federais. Serão 20 novos cursos com 993 vagas disponibilizadas no âmbito do programa. O objetivo é tentar preencher a lacuna educacional que existe entre moradores de assentamentos que, muitas vezes, embora tenham a terra, não têm letramento e conhecimento técnico para tornar a produção agropecuária rentável.

Ao todo, são 1,07 milhão de famílias atendidas pelo Programa Nacional de Reforma Agrária em 9.500 assentamentos criados ou reconhecidos pelo Incra, num total de 88,2 milhões de hectares.

As regiões Norte e Nordeste são as mais expressivas em números de assentamento. Não por acaso, uma parceria entre o Incra, o MEC (Ministério da Educação) e a UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) estabeleceu o Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação de Educação de Jovens e Adultos nas Áreas de Reforma Agrária no Nordeste. Com isso, a política pública pretende alfabetizar 33 mil pessoas de assentamentos e acampamentos de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.