Pacheco diz que é difícil Senado não mudar texto da reforma tributária

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta sexta-feira, 18, que a meta é que o texto da reforma tributária comece a ser apreciado no Senado no início do mês de outubro, após passar pela etapa de audiências públicas e discussões com governadores e prefeitos. "A previsão é cumprir todo o cronograma, ouvir todos os setores e a meta é apreciar no plenário da casa no início de outubro", disse, durante participação em evento no Insper, em São Paulo, sobre os próximos passos da reforma tributária.