Polícia faz operação contra grupo familiar que fraudou contratos com Petrobras de 2019 a 2022

A Polícia Civil do Rio de Janeiro a "Operação Prometheus" contra um grupo familiar acusado de fraudar contratos milionários da Petrobras. As companhias envolvidas nas fraudes teriam assinado cerca de 3 mil contratos com a estatal, de 2019 a 2022, totalizando R$ 26 milhões em pagamentos.

A investigação foi realizada em conjunto com a Petrobras, informou a Secretaria de Estado de Polícia Civil.

A ação lançada nesta terça-feira pelo Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), tem como objetivo cumprir dez mandados de busca e apreensão na cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Até o momento, uma lancha e cinco veículos foram apreendidos.

Segundo as investigações, os suspeitos fazem parte do mesmo grupo familiar e, por meio de cinco empresas, atuaram em conjunto para vender equipamentos fraudulentos para a Petrobras.

Os acusados forneceram peças falsificadas por vários anos, colocando em risco a segurança dos funcionários e causando um grande prejuízo financeiro.

De acordo com as investigações, os materiais entregues não apresentavam as características necessárias, e possuíam marcas de desgaste e oxidação, comprovando que não se tratava de equipamentos novos.

As equipes constataram que se os instrumentos adulterados tivessem sido utilizados, gerariam risco para a vida dos profissionais e segurança das instalações.

Procurada, a Petrobras não se manifestou até a publicação desta matéria.