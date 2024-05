X-29, o avião improvável dos EUA com asa invertida; por que ele era assim?

A maior parte dos aviões comerciais que vemos nos aeroportos tem as asas formando o desenho de uma flecha com o corpo do avião, com as pontas viradas para trás. Alguns, entretanto, têm as asas viradas ao contrário, com a ponta para a frente.

Por que existem aviões assim e por que não vemos tantos voando por aí?

X-29, o avião improvável

Na década de 1980, a Nasa, a agência espacial norte-americana, desenvolveu uma aeronave extremamente instável e com um desenho inusitado: Tinha as asas viradas para a frente, e não para trás como a maioria dos aviões. Era o X-29, um modelo experimental feito pelo governo dos EUA, resultado da parceria entre a agência espacial Nasa, a Força Aérea, a Darpa, a agência de projetos de pesquisa avançada de defesa dos Estados Unidos, e a Grumman Corporation.