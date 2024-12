Apesar de IPCA-15 menor, juros longos sobem com dólar e política no radar

O IPCA-15 desacelerou de 0,62% em novembro para 0,34% em dezembro, leitura abaixo da mediana de Projeções Broadcast (0,45%). Analistas ouvidos pelo Broadcast ponderaram que o comportamento benigno do índice cheio esconde um quadro qualitativo ainda ruim, com núcleos e serviços ainda em níveis elevados.

A economista-chefe da Armor Capital, Andrea Damico, diz que a composição do IPCA-15 não foi positiva, uma vez que a desaceleração do índice ocorreu por resultado mais baixo de passagens aéreas e preços administrados. "Em contrapartida, tanto os serviços subjacentes quanto os bens industriais apresentaram piora na margem, indicando pressão inflacionária prospectiva", afirma Damico.

Investidores também absorveram dados do IGP-M. O índice desacelerou de 1,30% em novembro para 0,94% em dezembro, ficando abaixo da mediana das estimativas (1,07%) e dentro do intervalo previsto pelo Projeções Broadcast (0,81% a 1,15%). Com o resultado, o indicador encerrou 2024 com alta de 6,54%.

"Embora o IPCA-15 tenha vindo abaixo do consenso, a qualidade da inflação está muito ruim, com as medidas subjacentes já muito contaminadas. O IGP-M sem muito refresco também mostra que tem muita inflação para chegar no varejo ainda", afirma o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, acrescentando que, a despeito do qualitativo ruim do IPCA-15, a leitura cheia abriu espaço para um ajuste na ponta curta de juros.

Dados de emprego não tiveram impacto relevante na formação das taxas. A avaliação geral é a de que o mercado de trabalho continua forte e corrobora o quadro de crescimento acima do potencial que respalda um aperto monetário mais intenso.

A Pnad Contínua mostrou que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 6,1% no trimestre encerrado em novembro, em linha com as expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast. Já o Caged trouxe geração de 106.625 carteiras assinadas em novembro, perto do piso das de Projeções Broadcast, que iam de 105 mil a 150 mil vagas, com mediana de 125 mil vagas.