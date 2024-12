Ibovespa cai 0,67%, aos 120,2 mil pontos, e recua 1,50% na semana

O Ibovespa encerrou a última semana do ano em queda, colocando a perda acumulada no mês a mais de 4% e a do ano, na casa de 10%. Faltando apenas o pregão da segunda-feira, 30, para o término de 2024, acentuou hoje perdas em direção ao fechamento, em baixa de 0,67%, aos 120.269,31 pontos, bem mais perto da mínima (120.252,07) do que da máxima (121.609,40) da sessão, em que saiu de abertura aos 121.077,60 pontos. O giro ficou em R$ 17,2 bilhões nesta sexta-feira, em que o Ibovespa emendou a terceira perda semanal - nas últimas 10 semanas, avançou em apenas duas, no intervalo que retrocede a 21 de outubro.

Após baixas de 2,01% e de 1,06% nas semanas anteriores, o índice acrescentou 1,50% de retração no período que chega ao fim, colocando a perda de dezembro até aqui a 4,30% e a do ano a 10,37%. As ações de maior peso e liquidez, que ontem haviam avançado, hoje devolveram o movimento, entre as quais as de commodities e as de bancos. Na ponta perdedora do Ibovespa, Vamos (-7,17%), Carrefour (-4,62%) e LWSA (-3,30%). No lado oposto, Brava (+10,64%), Petz (+3,75%) e Automob (+2,94%).

Na contramão do petróleo, em alta superior a 1% na sessão para o Brent e o WTI, Petrobras cedeu na ON (-1,12%) e na PN (-0,31%), subindo ainda 19,51% e 16,23%, respectivamente, no ano, mas cedendo 2,56% e 1,44%, pela ordem, no mês - na semana, tiveram ganhos de 0,86% e 0,08%. Vale ON chegou a tentar virada no meio da tarde, mas fechou ainda em baixa, de 0,49%. Na semana, a ação da mineradora subiu 0,22%, ainda cedendo 6,17% no mês e 23,05% no ano.