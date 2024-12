Empolgação com bitcoin reina, mas correção em 2025 é possível

O ano do bitcoin

Após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos no início de novembro, o bitcoin viveu uma escalada de mais de 50% em um mês. A empolgação do mercado ocorreu por causa das promessas pró-cripto do republicano, como a criação de uma reserva americana em bitcoin. Segundo a Tagus Bites, se a proposta do Bitcoin Act for totalmente implementada, o valor de capitalização de mercado do ativo vai rivalizar com o ouro, em US$ 17,9 trilhões, em cinco anos.

Mas efeito Trump foi apenas o mais recente dos vários gatilhos para alta do principal criptoativo ao longo do ano. Em todo o ano de 2024, até 16 de dezembro, o bitcoin acumulou alta de cerca de 146%.

Os primeiros meses foram embalados pela aprovação, ainda no fim de 2023, da criação de fundos de índice (ETFs) de bitcoin à vista nos EUA. No lançamento dos produtos, houve até uma certa correção, com dúvidas se os investidores seriam de fato atraídos. Mas foram: atualmente, os fundos listados totalizam mais de US$ 117,8 bilhões em bitcoin, de acordo com a Coinglass. As gestoras dos ETFs somadas já são as maiores detentoras da moeda digital.

Outro fator determinante para o avanço do ativo foi o corte na oferta chamado halving - que é quando a emissão de bitcoins é reduzida pela metade. O processo ocorre a cada quatro anos, conforme os algoritmos com os quais a moeda foi criada em 2008. Este código é imutável, então com as sucessivas reduções na emissão o bitcoin vai parar de ser 'cunhado' em 2140. É esta finitude que o torna teoricamente deflacionário - ao contrário de divisas fiduciárias, não pode-se decidir pela criação de mais moedas, que é um fator que causa inflação.

Novo recorde à vista