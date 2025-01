Bolsas de NY fecham em alta, com recuperação após DeepSeek, balanços e decisão do Fed no radar

"Da forma como está, com os detalhes sobre o sucesso do DeepSeek ainda escassos, não está claro se a recuperação da IA acabou de forma alguma. Se assim fosse, suspeitamos que seria suficiente para arrastar para baixo o S&P 500 ponderado pela capitalização de mercado, como aconteceu em 2000; mas a história sugere que poderá não ser suficiente para derrubar as empresas médias", conclui.

Entre os balanços, a General Motors (GM) teve prejuízo líquido de US$ 2,96 bilhões no quarto trimestre de 2024, revertendo o ganho de US$ 2,10 bilhões apurado em igual período do ano anterior. Como resultado, as ações da empresa recuaram 8,89%. A JetBlue Airways reportou prejuízo líquido de US$ 72 milhões e receita de US$ 2,27 bilhões no quarto trimestre de 2024. As ações da companhia sofreram forte liquidação, com queda de 25,71%. Por outro lado, a Royal Caribbean teve lucro líquido de US$ 600 milhões no quarto trimestre de 2024, um avanço em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionando a empresa a subir 12,00%.

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite da segunda-feira, 27, que a Microsoft está entre as empresas americanas que poderiam assumir o controle do TikTok. "Eu diria sim", disse Trump, ao ser questionado por jornalistas se a companhia estava entre as candidatas a comprar a plataforma de origem chinesa. O resultado ajudou a impulsionar uma alta de 2,87% da gigante americana de tecnologia.