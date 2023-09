Calendário Bolsa Família de setembro 2023: veja datas de pagamento

Os pagamentos do programa Bolsa Família em setembro começam na segunda quinzena do mês. O calendário oficial foi divulgado e prevê que os repasses terão início no dia 18 de setembro, encerrando no dia 29. As datas de pagamento variam de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, como segue:

NIS final 1: 18 de setembro;

NIS final 2: 19 de setembro;

NIS final 3: 20 de setembro;

NIS final 4: 21 de setembro;

NIS final 5: 22 de setembro;

NIS final 6: 25 de setembro;

NIS final 7: 26 de setembro;

NIS final 8: 27 de setembro;

NIS final 9: 28 de setembro;

NIS final 0: 29 de setembro.

O Bolsa Família é composto por seis tipos diferentes de benefícios, variando de acordo com a situação de cada beneficiário: