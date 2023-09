Ex-CEO das Americanas disse à CVM e à PF que obedecia a Sicupira

Na carta à CPI das Americanas, o executivo afirmou que passou a ser seguido após dizer que pretendia falar abertamente à CPI, sem invocar o direito ao silêncio. Ele não deu detalhes sobre os responsáveis por segui-lo ou a mando de quem.

Gutierrez disse ainda que as acusações contra ele são falsas e têm como objetivo proteger os acionistas controladores das Americanas. Em reação às palavras do ex-CEO na semana passada, o trio formado por Sicupira, Lemann e Telles chamou o ex-homem de confiança de "malfeitor", um dos responsáveis por uma "fraude ardilosa".

A fraude nas Americanas é investigada também pelo Ministério Público Federal, que no mês passado fechou um acordo de delação premiada com Marcelo Nunes e Flávia Carneiro, ex-diretores das áreas financeira e de controladoria da empresa, respectivamente. Como revelou o UOL, alguns bancos, entre os principais credores do grupo, são céticos com o alcance da delação dos dois ex-executivos, caso ela poupe os acionistas.

No depoimento à CVM, Gutierrez detalhou como eram as relações de subordinação dentro da empresa, bem como algumas de suas práticas, como atrasos propositais de pagamento para pressionar fornecedores.

"O Beto, como presidente do conselho, era o meu chefe. E toda a interligação [minha com o conselho] era através do Beto. E o Beto saiu da chefia do conselho em 2020 - que foi um plano programado em 2019, ele ia sair para depois eu ir pro conselho novamente. Então, nesse período, meu contato com Beto sempre foi muito intenso", contou o ex-CEO. "Eu tinha uma relação com o Beto de 20 anos de trabalho. Você cria, obviamente, uma proximidade."

O ex-presidente das Americanas contou que Sicupira, que presidiu a empresa entre 1983 e 1991, "gosta muito do negócio" e sempre foi muito envolvido no dia a dia da companhia. "Aí meu contato sempre foi prioritariamente com o Beto."