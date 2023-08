Em reiteradas ocasiões, o trio de acionistas tem repetido que não tinha conhecimento das fraudes contábeis. Uma pessoa próxima dos três, que pediu para não ter o nome citado, disse ao UOL que, até agora, tudo o que as investigações descobriram apontaram no sentido de que houve um esforço deliberado da antiga diretoria para ocultar informações do Conselho de Administração.



Como o rombo revelado equivalia ao dobro do valor da empresa à época, os acionistas de referência - que estão entre os homens mais ricos do Brasil - têm sido pressionados a injetar dinheiro novo. Desde janeiro, a empresa está em regime de recuperação judicial e hoje o market cap das Americanas, um indicador de valor de mercado, é de menos de um bilhão de reais.