Publicidade digital movimenta R$ 16,4 bi no 1º semestre de 2023, diz estudo

A publicidade digital nacional movimentou R$ 16,4 bilhões no primeiro semestre de 2023, crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados estão no estudo Digital AdSpend Brasil, produzido pelo IAB Brasil em parceria com a Kantar Ibope Media.

O que aconteceu?

O IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), associação que representa o mercado de publicidade digital no País, divulgou na manhã de hoje (25) os dados do estudo Digital AdSpend Brasil, produzido em parceria com a Kantar Ibope Media.