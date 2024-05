Colunista do UOL Carros é eleito o mais admirado da imprensa automotiva

O jornalista também estreará em maio o 'Carona', novo programa em vídeo no Canal UOL.

Além de Jorge Moraes, o UOL Carros teve a também colunista Rafaela Borges premiada entre os 25 jornalistas mais admirados do país. Já a editoria, vencedora em 2021 e 2023, ficou novamente no top 3 na categoria 'Site'.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.