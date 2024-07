Sem exageros ou picaretas: deixe seu LinkedIn atraente para ser contratado

O engenheiro de software Guilherme Eric, 27, saiu da empresa onde trabalhava havia três anos para ir para uma empresa nova após uma abordagem de um headhunter, ou caçador de talentos. "Foi em 2021, no meio da pandemia. Na época, trabalhava como programador na empresa em que eu estava, e o headhunter me ofereceu uma vaga mais pomposa como 'engenheiro de software'. Eu mudei para uma empresa muito mais madura em todos os sentidos e com muitos outros profissionais super competentes. Senti que me tornei um profissional mais completo, maduro e também mais independente financeiramente. Ah, e é um emprego home office também. Então me impactou super positivamente", diz ele.

Guilherme Eric diz que foi encontrado pelo LinkedIn. E como ser encontrado pelo LinkedIn? Veja dicas de especialistas.

Comece pelo seu currículo

Antes de mais nada, invista em criar um currículo atraente. Pode criar em um programa de textos mesmo. Para cada cargo que você desempenhou, inclua as atividades, principais projetos e conquistas (não apenas prêmios, mas o que você fez que levou ao reconhecimento).