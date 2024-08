Serenata de Amor retoma receita "inspirada na original", com mais castanha

Na versão antiga, o doce era apresentado como "bombom recheado com creme de castanha de caju". Depois, passou a ser "wafer recheado com creme de castanha de caju, sabor chocolate". Para isso, a quantidade de chocolate do doce foi reduzida e um creme de chocolate foi incluído na receita.

Outra alteração foi na embalagem. O bombom era conhecido por ser embalado em um plástico enrolado que abre ao se puxar as duas pontas. Para ser classificado como wafer, o doce passou a ser vendido em embalagens seladas, o "flow pack", o que também contribuiu para manter a crocância.

A Garoto não foi a primeira. Antes, a Lacta fez o mesmo com o Sonho de Valsa. Isso porque chocolates e produtos derivados (como bombom) estão sujeitos à alíquota de 5% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), enquanto wafer é isento — gerando um potencial de grande economia para as fabricantes. Essa classificação é feita usando a tabela da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), de parâmetros internacionais, e passa pelo crivo da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) — ou seja, está tudo dentro da lei.

Mudança gera potencial de economia

Essa mudança gera um potencial de grande economia para as fabricantes. É o que aponta Adriana Murasaki, analista de pesquisa na Euromonitor International. "Chocolate é uma categoria muito competitiva, principalmente em termos de preço e por ter produtos similares. O alívio dessa tributação pode ajudar algumas marcas a performar melhor", diz.

Essa estratégia de planejamento tributário também pode ajudar a manter o preço do chocolate sem reajuste, segundo Murasaki. "Diante do cenário de pressão inflacionária, a indústria melhora e protege a margem do produto e consegue manter suas políticas de preço".