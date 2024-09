UOL lança podcast original 'Lira: os Atalhos do Poder', com Thais Bilenky

O podcast "Lira: os Atalhos do Poder" é publicado às quartas-feiras no YouTube do UOL Prime, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as plataformas de podcast.

Nos últimos anos, Arthur Lira fez do Congresso o mais poderoso pilar da República. "Tanto poder que obriga o Executivo, com alguma frequência, a satisfazer os interesses do Legislativo por mais contrariado que esteja".

Durante viagem a Alagoas, Thais Bilenky passou por Maceió, Junqueiro, Barra de São Miguel e São Sebastião para rastrear as origens familiares e políticas de Arthur Lira. No podcast, Thais Bilenky liga os primeiros anos da carreira de Lira aos movimentos bem sucedidos na Câmara, ao lado de Eduardo Cunha.

"A história que a gente vai contar é sobre o que um homem fez pra ascender e se tornar em pouco tempo o presidente da Câmara dos Deputados mais poderoso destes anos 2000."

Em sua visita, a jornalista também constata que Arthur Lira votou sim na polêmica "PEC das Praias", em fevereiro de 2022 - uma medida que, se aprovada, lhe dará vantagens pessoais. A descoberta foi tema da reportagem "Arthur Lira pautou e votou pela 'PEC das Praias', que beneficia ele mesmo", do UOL Prime.

Para contar a história da ascensão de Arthur Lira, Thais Bilenky entrevistou nomes da política nacional, como o pai de Lira, Biu de Lira, o senador Ciro Nogueira, o deputado federal Marco Feliciano, o ministro do STF Gilmar Mendes, e os ministros de Lula Renan Filho e Alexandre Padilha, entre outras figuras da política alagoana.