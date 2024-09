UOL, Lide e Folha promovem evento com Roberto Campos e Temer em Londres

Entre os dias 28 e 30 de outubro, Londres receberá o Lide Brazil Conference, que reunirá líderes políticos, empresariais e investidores para debater questões que moldam o futuro do Brasil e sua relação com o cenário global: desenvolvimento sustentável, inovação financeira, agronegócio, transição energética e novas oportunidades de investimento no Brasil e no Reino Unido.

A copresidente do International Resource Panel da ONU falando em evento do LIDE, no ano passado Imagem: divulgação LIDE

Entre os expositores confirmados estão o ex-presidente Michel Temer, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto; o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha e o embaixador do Brasil junto ao Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte, Antonio Patriota. Também participarão a copresidente do International Resource Panel da ONU, Izabella Teixeira; o embaixador da FAO para o cooperativismo, Roberto Rodrigues; e o coordenador-geral do Ministério da Fazenda, Emmanuel Sousa de Abreu.

O setor produtivo estará representado pelos presidentes da FEBRABAN, Isaac Sidney; da UK Finance, Robert Wigley; da Shell Brasil, Cristiano Pinto; da CNseg, Dyogo Oliveira; e da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), Elbia Gannoum. O evento contará ainda com a participação de Luiza Semoro, da Bloomberg NEF; Sérgio Dávila, diretor da Folha de S.Paulo; Paulo Samia, CEO do UOL; e João Doria Neto, presidente do Lide, entre outros.