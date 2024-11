Nova temporada de série com Otaviano e Flávia Alessandra estreia hoje na TV

O Canal UOL, agora disponível em serviços de TV por assinatura e via satélite, segue reforçando sua programação com entretenimento, esporte e jornalismo de qualidade. Nesta sexta-feira (29), logo após o UOL News - 1ª edição, por volta das 12h50, você não pode perder a estreia da segunda temporada de Lia e Léo, série estrelada por Flávia Alessandra e Otaviano Costa.

A produção, que começou como uma série digital, chega à TV com episódios inéditos e mais longos. Na trama, os personagens Lia (Flávia Alessandra) e Léo (Otaviano Costa) formam um casal contemporâneo que aborda, com humor e leveza, temas do dia a dia, como relacionamento, finanças e desafios da vida a dois.

O episódio de estreia promete trazer risadas e reflexões sobre a Black Friday. Enquanto Lia é tentada pelos anúncios de promoções, Leo alerta sobre os golpes comuns nesse período. A dúvida fica no ar: será que ela conseguirá resistir às ofertas irresistíveis?