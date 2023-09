Vice comercial e de operações da Casas Bahia renuncia

A varejista disse que o presidente-executivo, Renato Franklin, indicará outro diretor para assumir interinamente o cargo até que o conselho de administração eleja um novo diretor para a função.

Na bolsa, os papéis da companhia avançavam 1,67%, a 0,61 real, acompanhando a melhora generalizada do pregão, com o Ibovespa em alta de 0,58%. No mês, porém, as ações recuam cerca de 40%.

Analistas do JPMorgan afirmam em relatório a clientes que, de modo geral, a saída do executivo não é uma surpresa, dados os desafios enfrentados pela varejista, tanto do lado operacional como no seu balanço.

Os analistas ressaltaram que Vieira era o único diretor da empresa com ampla experiência em varejo (mais de 30 anos) e chamaram a atenção para acordos de indenização para o presidente-executivo e o vice-presidente financeiro. "Até onde sabemos, tais acordos não existem para outros dirigentes", afirmaram.

"Nós esperamos que as ações continuem sob pressão, especialmente agora que é provável que um novo responsável comercial seja nomeado no meio de um processo de recuperação desafiador", escreveram Joseph Giordano e equipe.

