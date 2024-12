Brava negocia contratação de Itaú BBA e Bradesco BBI para potencial venda de ativos; ações disparam

A Brava ressaltou que "não há neste momento qualquer acordo para vender ativos", com exceção do contrato de exclusividade para potencial venda de 11 concessões de óleo e gás no Rio Grande do Norte e da infraestrutura de midstream de gás no Rio Grande do Norte junto à PetroReconcavo

Mas a empresa afirmou que um destes bancos com quem está tratando apresentou teaser sobre os ativos onshore da companhia a potenciais interessados, a partir de informações públicas, e agendou para o dia 9 de janeiro de 2025 a data de recebimento de propostas.

Analistas do JPMorgan estimam que os ativos onshore podem valer cerca de 1,4 bilhão de dólares.

Na semana passada, a Brava afirmou não há qualquer acordo para venda do Polo Potiguar para PetroReconcavo após o jornal O Globo publicar que a Brava tinha chegado a um acordo para vender os ativos do Polo Potiguar para a companhia em um negócio que giraria em torno de 13 bilhões de reais.

O fato relevante divulgado pela Brava nesta sexta-feira foi um esclarecimento à notícia publicada pelo blog Pipeline do Valor Econômico, citando que a empresa adiou o prazo de recebimento de propostas por seus ativos onshore a pedido dos interessados.

Ainda de acordo com a reportagem, por enquanto, há cinco interessados na mesa, que podem efetivamente fazer proposta no início do mês, incluindo a Eneva, a Pluspetrol, a PetroReconcavo, a Origem e outra estrangeira de menor porte, conforme fontes com conhecimento do assunto.