Petróleo sobe mais de 1% com grande queda de estoques nos EUA

Em uma base semanal, tanto o petróleo Brent quanto o WTI ganharam cerca de 1,4%.

Os estoques de petróleo dos EUA caíram em 4,2 milhões de barris na semana encerrada em 20 de dezembro, com as refinarias aumentando a atividade e a temporada de férias impulsionando a demanda de combustível, mostraram dados da Administração de Informações sobre Energia dos EUA nesta sexta-feira. [EIA/S]

Os analistas consultados pela Reuters esperavam uma redução de 1,9 milhão de barris, enquanto os números do Instituto Americano do Petróleo divulgados no início da semana estimavam uma redução de 3,2 milhões de barris, de acordo com fontes do mercado. [API/S]

O otimismo em relação ao crescimento econômico chinês também gerou esperanças de maior demanda no próximo ano por parte da principal nação importadora de petróleo.

Na quinta-feira, o Banco Mundial elevou sua previsão para o crescimento econômico chinês em 2024 e 2025. Enquanto isso, as autoridades chinesas concordaram em emitir títulos especiais do Treasury no valor de 3 trilhões de iuanes (411 bilhões de dólares) no próximo ano, disseram fontes à Reuters nesta semana, já que Pequim está agindo para reanimar a economia lenta.

(Reportagem de Shariq Khan, Alex Lawler, Enes Tunagur e Sudarshan Varadhan)