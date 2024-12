China reduzirá tarifas de importação de algumas matérias-primas recicladas de cobre e alumínio

XANGAI (Reuters) - A China reduzirá as tarifas de importação de etano e de algumas matérias-primas recicladas de cobre e alumínio a partir do próximo ano, informou o governo no sábado.

O Ministério das Finanças anunciou ajustes em várias categorias de tarifas de importação, a partir de 1º de janeiro, com o objetivo de aumentar as importações de produtos de alta qualidade, expandir a demanda doméstica e promover a abertura de alto nível, informou em um comunicado.

Tarifas provisórias de importação abaixo das taxas da nação mais favorecida serão aplicadas a 935 itens, informou o ministério. As tarifas de importação serão reduzidas para o etano e algumas matérias-primas recicladas de cobre e alumínio para promover o desenvolvimento verde e de baixo carbono.