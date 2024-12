Ibovespa tem abertura positiva em último pregão do ano

(Reuters) - O Ibovespa subia nos primeiros negócios desta segunda-feira, em dia de liquidez reduzida no último pregão do ano, tendo como pano de fundo dados fiscais domésticos do setor público que mostraram déficit primário em novembro um pouco melhor do que o esperado e pesquisa Focus com as projeções do mercado para a economia brasileira.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa tinha variação positiva de 0,27% às 10h05, a 120.594,7 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 12 de fevereiro, tinha elevação de 0,21%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)