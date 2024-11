Após o evento em Londres, será a vez da cidade de Lisboa sediar o Lide Brasil Conferência, evento promovido pelo Lide (Grupo de Líderes Empresariais), UOL e Folha de S.Paulo. O encontro, que acontecerá na sexta-feira (15), vai reunir líderes políticos, empresariais e investidores de destaque, tanto brasileiros quanto portugueses, para debater oportunidades de investimentos entre Brasil e Europa.

Entre os nomes confirmados estão figuras como o ex-presidente do Brasil, Michel Temer; Raimundo Carreiro, embaixador do Brasil em Portugal; Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central; Pedro Reis, ministro da Economia de Portugal; Romeu Zema, governador de Minas Gerais; além de Rafael Fonteles, governador do Piauí, e Isaac Sidney, presidente da Febraban. Estela Aranha, membro do Conselho Consultivo de Alto Nível da ONU, e Izabella Teixeira, copresidente do International Resource Panel da ONU e ex-ministra do Meio Ambiente, também compõem o painel de especialistas convidados.

O evento contará ainda com a presença de Luiz Fernando Furlan, chairman do Lide e ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; João Doria, co-chairman do Lide e ex-governador de São Paulo; Paulo Samia, CEO do UOL; Murilo Garavello, diretor de Conteúdo do UOL; Vinícius Mota, secretário de Redação da Folha de S.Paulo; e João Kepler, CEO da Bossa Invest.

A jornalista Andreza Matais, premiada com o Prêmio Esso e o Prêmio Latino-Americano de Jornalismo Investigativo, será a responsável pela cobertura do evento direto de Lisboa, trazendo aos espectadores os bastidores e detalhes dos debates do Lide Brasil Conferência.

Com transmissão ao vivo pelo UOL, das 5h30 às 15h (horário de Brasília), os painéis trarão análises exclusivas e debates sobre o ambiente de negócios entre brasileiros e europeus. Confira: